Fed kararının ardından dolarda son durum

Fed kararı sonrası dolar/TL kuru yeni günde TSİ 09.45’te 30,36 seviyesinde bulunuyor.

Fed beklentiler dahilinde faizler yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit tuttu.

Böylece 4 kez arka arakaya faizler sabit bırakılarak 22 yılın zirvesine kaldı.

Yayımlanan karar metninde enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği ifadesi kaldırıldı.

Toplantının ardından konuşma yapan Powell Mart ayında faiz indirimi beklemediklerini, Fed’in Mart’a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını dile getirdi.

FED SONRASI ALTIN TARAFINDA KISMİ HAREKETLİLİK GÖRÜLDÜ

Fed kararı sonrası ons altındaki hafif toparlanmaların etkisiyle ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle gram altın aynı saat diliminde 1.994 TL’de bulunuyor.

Yoğun veri akışların hakim olduğu bu hafta da para yüksek volatilite görülebilir.