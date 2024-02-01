Fed kararının ardından dolarda son durum

Abdullah İstenci
Fed kararının ardından dolarda son durum
Dolar/TL kuru yeni güne sakin seyirde başladı.

Fed kararı sonrası dolar/TL kuru yeni günde TSİ 09.45’te 30,36 seviyesinde bulunuyor.

Fed beklentiler dahilinde faizler yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit tuttu.

Böylece 4 kez arka arakaya faizler sabit bırakılarak 22 yılın zirvesine kaldı.

Yayımlanan karar metninde enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz artırımı olabileceği ifadesi kaldırıldı.

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Toplantının ardından konuşma yapan Powell Mart ayında faiz indirimi beklemediklerini, Fed’in Mart’a kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olamayacağını dile getirdi.

FED SONRASI ALTIN TARAFINDA KISMİ HAREKETLİLİK GÖRÜLDÜ

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Fed kararı sonrası ons altındaki hafif toparlanmaların etkisiyle ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle gram altın aynı saat diliminde 1.994 TL’de bulunuyor.

Yoğun veri akışların hakim olduğu bu hafta da para yüksek volatilite görülebilir.

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