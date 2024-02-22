Fed toplantı tutanaklarında faiz mesajı

Yayımlanan tutanaklar, yetkililerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağına ve enflasyon konusunda temkinli olduklarına dikkat çekti.

Tutanaklarda çoğu yetkili hızlı faiz indirmenin risklerine vurgu yaptı. Bazı Fed yetkililerine göre enflasyonda sağlanan ilerlemenin durma riskinin olduğu belirtildi.

Politika görünümüne dair “Katılımcılar politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu düşünüyor. Ancak enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe ilerlediğine emin olmadan federal fon oranı hedef aralığını düşürmenin uygun olmayacağı görüşünde” ifadelerine yer verildi.

Son açıklanan enflasyon rakamları, ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösterse de hala hedefin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Yetkililer enflasyonun uzun vadede gidişatını yakından ve dikkatle izleyeceklerini bildirdi. Hızlı faiz indiriminin yukarı ve aşağı yönlü oluşturduğu risklere dikkat çekilirken, bazı yetkililer ise faizlerin uzun süre yüksek kalmasının ekonomide zayıflamaya veya resesyonu doğurabileceğine vurgu yaptı.

Tüketici harcamalarının 2023’te şaşırtıcı derecede güçlü olduğu belirtildi. Orta Doğu’daki çatışma sebebiyle Kızıldeniz’den yapılan sevkiyatlardaki aksamaların fiyatlarda ivmelenmeye sebep olabileceği aktarıldı.