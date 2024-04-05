Fed üyesi Harker yüksek enflasyona dikkat çekti

Harker ekonominin dirençli, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hala çok yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Harker “Enflasyonda olmamız gereken noktada değiliz” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada faiz indiriminden önce enflasyonun daha fazla düştüğünü görmek için bekleyecek zamanları olduğunu ve enflasyondaki son aylardaki yükselişin genel görünümü değiştirmediğini dile getirmiş.

Fed Başkanı Powell ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz politikasında hem fikir olduklarını gösteriyor.

Yetkililer, genişleyici faiz politikasında aceleci davranmayacaklarını yineledi.