Fed üyesinden şahin mesaj

Kaynak: Haber Merkezi
Fed üyesinden şahin mesaj

Fed'in şahin üyelerinden Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verilerinden dolayı eylülde faiz indirimine açık olduğu mesajını verdi.

Küresel piyasaların radarında bu hafta Jackson Hole toplantılarında Fed cephesinden gelecek yönlendirmeler yer alırken, Fed yetkilileri de para politikası patikasına yönelik mesajlarını sürdürüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre son dönemde daha şahin bir konuma gelmesiyle beraber tanınan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari zayıf gelen istihdam verileri dolayısıyla Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine açık olduğu sinyalini verdi.

Habere göre, Kashkari enflasyonda iyileşme olduğunu vurgularken, istihdam piyasasının endişe verici konular olduğunu söyledi.

Kashkari 25 baz puandan daha sert bir faiz indirimi için bir sebep görmediğini belirtirken, işten çıkarmaların henüz sınırlı bölgede kaldığını, işsizlik maaşı başvurularının geldiği seviyenin de kaydadeğer bir daralmaya işaret etmediğini ifade etti.

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