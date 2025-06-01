Fedakârlık ölümle bitti! Yeğenini kurtarmaya çalışıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa Bozova’da, yeğenini kurtarmak için Atatürk Baraj Gölü’ne atlayan 29 yaşındaki Nazif Canbolat boğuldu. Cesedi sualtı polislerce bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Atatürk Baraj Gölünde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, suya atladı. Akıntının etkisiyle sürüklenen Canbolat ile yeğeninin yardımına çevredekiler koştu. Amca suya gömülürken yeğeni ise çıkarıldı.

Olay yerine giden sualtı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucu Canbolat'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fedakârlık ölümle bitti! Yeğenini kurtarmaya çalışıyordu

Fedakârlık ölümle bitti! Yeğenini kurtarmaya çalışıyordu

Fedakârlık ölümle bitti! Yeğenini kurtarmaya çalışıyordu

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