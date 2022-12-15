Belçika'da sigara yasağı genişletiliyor

Belçika'da başta sigara satışı olmak üzere kamuya açık yerlerde sigara kullanımını kısıtlayacak bazı kararlar alındı.

Alınan kararlara göre; 2025 yılının Ocak ayından itibaren çocuk parkları, hayvanat bahçeleri ve tema parkları gibi yerlerde sigara ve tütün ürünleri kullanımı yasaklandı.

Diğer yandan, hastane ve okul gibi yerlerin önlerinde sigara içenlerin oluşturduğu "duman perdesinin" engellenmesi amacıyla söz konusu kamusal alanların girişlerinde de artık sigara kullanımı yasak olacak.

SİGARA SATIŞINA DA CİDDİ KISITLAMALAR GELİYOR

Federal ve bölgesel yönetimlerin anlaşmaya vardığı karara göre ayrıca Ocak 2025'ten itibaren kafelerde ve festival organizasyonlarında sigara satışı yapılamayacak. Söz konusu yerlerde otomatik sigara makineleri de bulunmayacak. Yine sigaraya erişimi kısıtlama amacıyla 2028 yılından itibaren 400 metrekareden büyük market ve alışveriş yerlerinde de sigara satışı yasaklanacak.

Öte yandan sigara satışı yapılan yerlerde halkın kolayca görebileceği alanlarda sigaralar sergilenmeyecek. Yeni karar çerçevesinde 25 yaşından küçüklerin sigara almak istemesi durumunda satıcılara kimlik sorma hakkı tanınacak.

HÜKÜMET DESTEK VERECEK

Her yıl çok sayıda ölüme neden olan tütün tüketimini azaltma hedefi çerçevesinde bazı destek mekanizmaları devreye alınacak. Buna göre hükümet sigarayı bırakma konusunda vatandaşlara destek verecek. Bazı bitkisel ürünlerin teşvik edilerek sigaraya alternatif oluşturması ve sigarayı bırakmak için psikolojik destek için devlet yardımlarının da gündeme alınacağı bildirildi.