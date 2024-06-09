Federasyon açıkladı Alex havalara uçtu

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Antalyaspor’un başına geçen Alex de Souza gelen haberle havalara uçtu.

Brezilyalı hocanın voleybolcu kızı Antonia Mauad de Souza, Brezilya U21 Voleybol Milli Takımı’ndan davet aldı.

19 voleybolcunun çağrıldığı Brezilya kampı 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Kızını sosyal medyadan kutlayan Alex de Souza paylaşımında, “Hayallerinin peşinde adım adım ilerliyoruz. Brezilya Milli Takımı'nda görev yapmak harika bir duygu. Sıra sende küçük kızım. Bu anı yoğun yaşa. Çağrıldığın için tebrikler. Seni seviyorum” dedi.

Kariyerine teniste başlayan Antonia Mauad de Souza ayağından yaşadığı sakatlık yüzünden olduğu 2 ameliyat nedeniyle kariyerini sonlandırdı.

Daha sonrasında voleybol ile tanışan genç yıldız şuanda ülkesinin takımlarından Curitiba Volei'de libero olarak forma giyiyor.

Kızının voleybol sevgisi hakkında konuşan Alex daha öncesinde yaptığı açıklamada, "Ayağından geçirdiği iki ameliyat onu pes ettirdi. Voleybol hastalığına yakalandı ve farklı bir şekilde devam etti. Çağrı, yaşadığı her şeyin bir ödülü olarak geliyor" demişti.