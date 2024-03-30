Federasyon açıkladı derbi resmen ertelendi. Sebep olarak Avrupa maçı gösterildi

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Federasyon açıkladı derbi resmen ertelendi. Sebep olarak Avrupa maçı gösterildi
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet derbisi ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2 Nisan Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İşte federasyonun duyurusu:

"2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır"

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu kararı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları Süper Kupa maçını ertelemeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi

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