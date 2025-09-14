Federasyon açıkladı: Genç sporcudan acı haber!

Trafik kazası geçiren Diyarbakır Kayapınar SK hokey oyuncusu Ahmet Kartal, 10 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Diyarbakır'da 10 gün önce trafik kazası geçiren 20 yaşındaki hokey oyuncusu Ahmet Kartal, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır Kayapınar sporcusu Ahmet Kartal'ın on gündür vermiş olduğu yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Kartal'ın cenazesi, Diyarbakır'da bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

8 Nisan 2005 doğumlu Ahmet Kartal 6 Kasım 2019'ta lisansını alarak profesyonel hokey oynamaya başlamıştı.

