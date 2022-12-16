Portekiz'de Mourinho çılgınlığı. Federasyon görüşmelere başları taraftarlar gösteri yaptı

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile ilk görüşmeyi dün yaptı.

Federasyon başkanı Fernando Gomes, Jorge Mendes ile Mourinho'nun maaşını konuşarak başladı. Mendes de Portekiz'in önerdiği maaşı Mourinho'ya iletti.

Mourinho'nun Haziran 2024'e kadar İtalya'nın Roma takımıyla sözleşmesi bulunuyor. Ünlü teknik adamın iki takımda birden çalışma ihtimali de bulunuyor.

Mourinho, Roma ile hazırlık kampının son bölümü için Portekiz'e indi. Portekizli taraftarlar, Mourinho'ya milli takımın başına geçmesi için havalimanında tezahüratlarda bulundu.