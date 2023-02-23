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Bir takım daha ligden çekildi

Adana Sertaş Spor Kulübü'nün ligden çekilme talebi resmen onaylandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 20:34
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Federasyon ligden çekilme talebini onayladı

Bir takım daha ligden çekildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Basketbol 2. Ligi ekibi Adana Sertaş Spor Kulübünün ligden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, Adana Sertaş Spor Kulübünün 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini federasyona resmi olarak bildirdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde, Adana Sertaş Spor Kulübünün yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir."

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