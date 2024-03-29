Federasyon soruşturma başlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon soruşturma başlattı
İngiltere Futbol Federasyonu, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin bahis oynamak suretiyle federasyon kurallarını 50 defa ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Newcastle United'ın yıldızı Sandro Tonali için İngiltere Futbol Federasyonu'ndan olumsuz bir haber geldi. İtalyan oyuncunun bahis kurallarına uymadığı ve bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

50 KEZ İHLAL

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçlarına ilişkin 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal ettiği" belirtildi.

23 yaşındaki oyuncunun bu iddialara karşı savunma yapması için 5 Nisan'a kadar süresi olduğu ifade edildi. Tonali, sezon başında Milan'dan yaklaşık 65 milyon avro karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştu.

Sandro Tonali, daha önce İtalya'da oynarken de bahis kurallarını ihlal ettiği için Ekim 2023'te 10 ay futboldan men cezası almıştı.

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