Futbol Federasyonu VAR hatalarını açıkladı

ESPN'de yer alan haberde, sezonun ilk bölümündeki 48 karardan altısının yanlış olduğu belirtildi.

Raporun kulüplere gönderildiği ve hataların neden kaynaklandığının açıklandığı ifade edildi.

Heyet tarafından hazırlanan rapora göre diğer hatalı kararlar ise şöyle:

Manchester United 3-1 Arsenal

Manchester United ve Arsenal arasında Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal'in iptal edilenin golünde yanlış karar verildiği aktarıldı.

Maçın 12. dakikasında Gabriel Martinelli'nin Arsenal adına kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. İptal gerekçesi olarak Martin Odegaard'ın Christian Eriksen'e yaptığı müdahale gösterilirken hazırlanan raporda pozisyon başlangıcında faul olmadığı kaydedildi.

Crystal Palace 3-1 Aston Villa

Mücadelenin 55. dakikasında Crystal Palace, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazanmıştı. Pozisyonda Aston Villa'nın sol beki Lucas Digne'nin topa elle müdahale ettiği tespit edilmişti.

Chelsea 2-1 West ham

Ligin 6. haftasında oynanan maçta, West Ham United, Maxwell Cornet ile 90. dakikada eşitliği bulmuş ancak pozisyon öncesinde Jarrod Bowen'ın Chelsea kalecisi Edouard Mendy'ye faul yaptığı belirlenmişti.

Newcastle United 0-0 Crystal Palace

Karşılaşmanın 51. dakikasında Crystal Palace'da Tyrick Mitchell'ın kendi ağlarına gönderdiği topta Newcastle United 1-0 öne geçmişti. Yapılan VAR incelemesinin ardından Joe Willock'un kaleci Vicente Guaita'ya faul yaptığı tespit edilmiş ve gol geçersiz sayılmıştı.

Fulham 3-0 Aston Villa

Aston Villa'nın Fulham'a konuk olduğu maçta Villa'da Douglas Luiz, 61. dakikada Alexander Mitrovic'e yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü. Raporda, kartın hatalı olduğu tespit edildi.

Nottingham Forest 2-2 Brentford

Ligin 15. haftasında oynanan maçın 44. dakikasında Brentford, Yoane Wissa'nın yerde kalmasının ardından VAR'ın tavsiyesiyle pozisyon incelenmiş ve konuk ekip penaltı kazanmıştı.



