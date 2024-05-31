Federasyona şike operasyonu. Eski spor bakanı gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Federasyona şike operasyonu. Eski spor bakanı gözaltına alındı

Çin'de Futbol Federasyonu ile başlayan şike ve yolsuzlukla mücadele operasyonları kapsamında, son olarak 2016'dan 2022'ye kadar Spor Genel İdaresi Başkanlığı görevini yürüten 67 yaşındaki Gou Zhongwen gözaltına alındı.

Geçen yıl başlatılan ve üst düzey yetkililere yönelik soruşturmaların genişlediği Çin'de, eski spor bakanı da soruşturma listesine eklendi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Komünist Parti'nin en yüksek düzeydeki yolsuzlukla mücadele organı olan Merkez Disiplin Denetim Komisyonu, Gou Zhongwen'in gözaltında olduğunu duyurdu.

Eski bakan Gou'nun Çin'de yolsuzlukla ilgili yaygın olarak kullanılan "ciddi disiplin ve yasa ihlalleri" ile suçlandığı belirtildi.

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ESKİ FEDERASYON BAŞKANINA HAPİS CEZASI

Gou'nun gözaltına alınması, onun yönetimi altında çalışan diğer spor idarecilerinin tutuklanmasının ardından gerçekleşti.

Gou'nun yardımcılarından Du Zhaocai, Kış Olimpiyatları delegasyonu başkanı Ni Huizhong ve şike ile rüşvet soruşturmalarında adı geçen bir dizi eski futbol yöneticisi de bu süreçte soruşturulmaya başlandı.

Bu yılın Mart ayında, Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

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