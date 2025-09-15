Federasyona tepki: Ligden çekildiler!

Kaynak: İHA
Federasyona tepki: Ligden çekildiler!

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, yeni sezonda lige katılmayacaklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2025-2026 futbol sezonunda fikstüre katılmama ve sahaya çıkmama kararı aldı.

Federasyonun grupları oluşturma şeklini doğru bulmadıklarını söyleyen Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun grupları oluştururken yapmış olduğu eşlemeler, tarafımızca son derece yanlış bulunmuştur" dedi.

Resmi bildirimi yaptıklarını aktaran Şimşek, "Yönetim kurulu kararı ile noter aracılığıyla TFF'ye dilekçemizi verdik ve yeni sezona katılmayacağımızı bildirdik" diye konuştu.

develigucu.jpg

Son Haberler
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Gürsel Tekin'den Kurultay davası yorumu!
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
Türkiye’de çocuk adaletine Avrupa modeli tartışması! Avukat Burak Evci'den çarpıcı değerlendirme
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
3 kız kardeşin kurduğu So’Rice, pirinç özünü cilt bakım rutinlerine dahil etti
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
FIFA'dan milli takımı etkileyecek değişiklik!
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı
Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20’nin üzerinde yenilikçi teknolojiyi tanıttı