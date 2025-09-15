Federasyona tepki: Ligden çekildiler!

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2025-2026 futbol sezonunda fikstüre katılmama ve sahaya çıkmama kararı aldı.

Federasyonun grupları oluşturma şeklini doğru bulmadıklarını söyleyen Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun grupları oluştururken yapmış olduğu eşlemeler, tarafımızca son derece yanlış bulunmuştur" dedi.

Resmi bildirimi yaptıklarını aktaran Şimşek, "Yönetim kurulu kararı ile noter aracılığıyla TFF'ye dilekçemizi verdik ve yeni sezona katılmayacağımızı bildirdik" diye konuştu.