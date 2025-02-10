Federasyon'dan tarihi hamle: Belçika futbolunun geleceği bugün belli oluyor

Geçtiğimiz günlerde, Jupiler Pro League’de yapılacak reform için iki farklı format önerisi masaya yatırıldı. Bu önerilerden en dikkat çeken olanı ise, Avrupa'nın yeni kupa formatına dayanan çılgınca bir değişiklik önerisi. Bu yeni formata göre, takımlar artık her bir rakiplerini iki kez değil, yalnızca bir kez oynayacak. Bunun yerine, 6 takım birer kez, diğer 9 takım ise iki kez karşılaşacak. Sonuçta, mevcut 40 haftalık fikstür yerine 34 haftalık bir lig maratonu ve Playoff aşamasının eklenmesi öngörülüyor. Bu format başlangıçta pek mantıklı görünmese de, G5 kulüpleri ve Standard Liège tarafından destekleniyor. Het Laatste Nieuws tarafından elde edilen bir açık mektuba göre, bu kulüpler "büyük bir reform" çağrısında bulunuyor.

Küçük kulüpler ise, daha az maç oynanacak olmasının kendi çıkarlarına zarar vereceği düşüncesiyle karşı çıkıyorlar. Özellikle Avrupa’ya katılan büyük kulüpler, bu fikstür değişikliğinin ardından maç sayısının azalmasından fayda sağlayacaklarını düşünüyorlar. Ancak, "K11" olarak bilinen kulüplerin desteği olmadan, Pro League toplantısında önerilen değişiklik için gerekli olan iki üçünlük çoğunluğa ulaşılamayacak. Bu durumda, toplantıdan somut bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Büyük kulüpler, format değişikliği olmadan, televizyon hakları için yapılan müzakerelerin zorlaşacağını belirtiyor. Açık mektupta, "Yeni bir yarışma formatı konusunda anlaşmazlık çıkarsa, DAZN ile yapılan televizyon hakları anlaşması da tehlikeye girebilir. Bu durum, Belçika futbolunu eşi benzeri görülmemiş bir çıkmaza sürükler" deniliyor.

Bugün yapılacak oylamanın, esas olarak siyasi kaygılarla yapılacağı düşünülüyor. Çünkü bir oylama sonrasında, yeni bir oylama için 22 gün beklemek gerekebilir. Bu durumda, 20 Şubat’taki Genel Kurul toplantısında alınacak karar, ertelenmiş olabilir. Eğer oylama ertelenirse, Belçika futbolunun geleceği için kritik bir dönüm noktasına gelinmiş olacak.