Federasyonlar 23 Nisan'ı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Eskrim Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu ve Türkiye Cimnastik Federasyonunun da aralarında bulunduğu spor federasyonları, mesajlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılının gururla kutlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Milli iradenin simgesi, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin nişanesi yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın büyük bir gurur ve mutluluğu içindeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal meşalesinin sönmez bekçilerine duyduğu inancın bir ifadesi olarak bu bayramı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan; aynı zamanda sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik bağlarının filizlenip çiçek açtığı gündür.

Bu vesileyle bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Varlıklarıyla neşe katan, aydınlık Türkiye'nin yanı sıra Türk sporu ile futbolumuzun da güvencesi olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz."

TBF'nin internet sitesinden ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajı yayımlandı.

Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Türk milleti için kutlu bir dönemin başlangıcı oldu. Bugün, bu önemli tarihin 104. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihimizin en önemli kurumlarından biri olarak, demokrasimizin ve bağımsızlığımızın teminatı olmaya devam etmektedir.

23 Nisan aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bir bayramdır. Çocuk Bayramı olarak kutlanan bu özel gün, sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmenin yanı sıra gelecekteki nesillerin barış dolu bir dünyaya katkıda bulunma inancını taşır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, geleceğe umutla bakıyor ve birlikte daha aydınlık yarınlar kurma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

TVF'nin mesajında, "Milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 104. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Spor federasyonlarının mesajları şöyle:

- Türkiye Hentbol Federasyonu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk günkü coşkuyla ve neşeyle kutluyoruz! Çünkü bugünün çocukları; yarının sporcuları, öğretmenleri, doktorları... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünün sevincini yaşadığımız bugünde, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

- Türkiye Satranç Federasyonu:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

- Türkiye Tenis Federasyonu:

"Atatürk'ün milletimize ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 104. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

- Türkiye Cimnastik Federasyonu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104. Kuruluş Yıl Dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun."

- Türkiye Eskrim Federasyonu:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etti... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

- Türkiye Güreş Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Tekvando Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Karate Federasyonu:

"Çocukların gülen yüzleriyle daha da güzel olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

- Türkiye Atıcılık Federasyonu:

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

- Türkiye Okçuluk Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun"

- Türkiye Motosiklet Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Bisiklet Federasyonu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Kano Federasyonu:

"Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

- Türkiye Kürek Federasyonu:

"Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize‍ ant içeriz. Atamızın yarının büyüklerine armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Yelken Federasyonu:

"Egemenliğimizin sembolü olan Büyük Millet Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

- Türkiye Kayak Federasyonu:

"Yaşasın 23 Nisan."