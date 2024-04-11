Federasyonun Süper Kupa'yı Galatasaray'a teslim edeceği maç belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tamamlanamayan Süper Kupa maçına ilişkin verdiği karar kamuoyuna duyuruldu.

İkinci dakikada sahayı terk eden Fenerbahçe takımı, 3-0 hükmen yenik ilan edildi.

KARARIN ONAYLANMASI SÜRECİ

Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, kupa resmi olarak Galatasaray’a verilecek.

Beklentiler, Süper Kupa kararının onaylanmasının ardından Galatasaray’ın, Süper Lig’de oynayacağı ilk iç saha maçında kupayı havaya kaldırması yönünde.

GALATASARAY’IN KUPA SEVİNCİ

Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın ardından iç sahada Pendikspor ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılıların, Süper Kupa’yı Pendikspor maçında taraftarlarına sunması bekleniyor.