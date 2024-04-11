Federasyonun Süper Kupa'yı Galatasaray'a teslim edeceği maç belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyonun Süper Kupa'yı Galatasaray'a teslim edeceği maç belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Süper Kupa kararını açıkladı. Peki şimdi ne olacak? Detaylar haberimizde...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tamamlanamayan Süper Kupa maçına ilişkin verdiği karar kamuoyuna duyuruldu.

İkinci dakikada sahayı terk eden Fenerbahçe takımı, 3-0 hükmen yenik ilan edildi.

KARARIN ONAYLANMASI SÜRECİ
Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben, kupa resmi olarak Galatasaray’a verilecek.
Beklentiler, Süper Kupa kararının onaylanmasının ardından Galatasaray’ın, Süper Lig’de oynayacağı ilk iç saha maçında kupayı havaya kaldırması yönünde.

GALATASARAY’IN KUPA SEVİNCİ
Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın ardından iç sahada Pendikspor ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılıların, Süper Kupa’yı Pendikspor maçında taraftarlarına sunması bekleniyor.

İlgili Haberler
TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptığı son kötülüğü açıkladı. Yunan federasyonu bile bunu yapmazdı. Volkan Aliakar yazdı
Olympiakos Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'dan büyük sürpriz
Fatih Terim'den flaş Fenerbahçe açıklaması
Federasyon 2 puan silme cezası verdi ortalık karıştı
Fenerbahçe en büyük kupaya kilitlendi
İngiltere'de dengeleri değiştirecek karar. Resmen duyuruldu
Son Haberler
Polisten araç sürücülerine şeker esnaftan da polise sürpriz baklava ikramı Video
Polisten araç sürücülerine şeker esnaftan da polise sürpriz baklava ikramı
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Türk devi rekor ücretle Danimarkalılara satıldı. Şirketin hisseleri bir anda fırladı Gündem
Türk devi rekor ücretle Danimarkalılara satıldı. Şirketin hisseleri bir anda fırladı
Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' performansı sosyal medyada tartışma başlattı Video
Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' performansı sosyal medyada tartışma başlattı
Bayram günü trafikte yumruk yumruğa kavga ettiler Video
Bayram günü trafikte yumruk yumruğa kavga ettiler
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldıran belediye başkanı konuştu Gündem
Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldıran belediye başkanı konuştu