Federer artık Trabzonsporlu: 3 saatlik ikna

Kaynak: Haber Merkezi
Federer artık Trabzonsporlu: 3 saatlik ikna

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, eski tenisçi Roger Federer ile bir araya geldi. Aydın, Federer'e sürpriz bir hediye de verdi. İşte detaylar...

İsviçreli eski profesyonel tenisçi Roger Federer ve Yemeksepeti'nin kurucularından ve Trabzonspor’un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Paris’te bir araya geldi. Aydın, efsane isim ile tebessüm ettiren bir paylaşım yaptı.

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ROGER FEDERER TRABZONSPORLU OLDU

Yaklaşık üç saat süren samimi bir buluşmada Federer ve Nevzat Aydın hem yemek yedi hem de derin bir sohbet gerçekleştirdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Nevzat Aydın, ‘’Günün fahri Trabzonsporlusu, Ekselansları.

3-4 saat beraberdik. Nefis bir yemek, muhabbet. Babasını da getirmişti. :)
Bu kadar başarılı olup da komplekssiz ve samimi kalabilmek çok ayrı bir seviye. Fotoğraf çektirmeye doyamadım, çok belli oluyor mu?’’ ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın, Roger Federer’e Trabzonspor forması hediye etti.

Sosyal medyadan ‘Federer Trabzonsporlu oldu’ yorumları yapıldı.

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