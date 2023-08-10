Federerasyondan devşirme oyuncu kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu, takımların transfer politikalarına etki edebilecek türden bir gelişmeye imza attı.

Federerasyondan devşirme oyuncu kararı

Basketbol Süper Ligi ekipleri, yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye devam ediyorlar.

Geçmişte takımlar, kadrolarında en fazla bir devşirme oyuncu bulundurabiliyorlardı. Türkiye Basketbol Federasyonu, bu kuralda bir değişikliğe giderek bir takımdaki devşirme oyuncu sayısını sınırsız hale getirdi.

Böylelikle takımlar, gelecek sezondan itibaren artık kadrolarında istedikleri kadar sonradan Türk pasaportu almış devşirme oyuncuyu bulundurabilecekler.

Eurohoops.net'in haberine göre bu kural değişikliğinin ardından Anadolu Efes‘in kısa süre içerisinde Ercan Osmani’yi kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.

A Milli Basketbol Takımımızın formasını terleten isimlerden Ercan Osmani, geçtiğimiz yaz Darüşşafaka Lassa’ya transfer olmadan önce devşirme oyuncu statüsüne geçiş yapmıştı.

Yapılan kural değişikliğinin ardından Ercan, Efes‘te takımın bir diğer devşirme oyuncusu Shane Larkin’le birlikte oynayabilecek.

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