Fed'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Fed toplantısında ortaya çıkacakların çoğu Cuma günkü tarım dışı bordro raporuna bağlı olacak. Bugünün imalat PMI'larında yumuşama belirtileri vardı. S&P Global anketi, istihdam ölçümünün bu yıl ilk kez düştüğünü gösteriyor.

Şu anda tarım dışı maaş bordroları için fikir birliği +160 bin iş ve %4,2 işsizlik ancak Citi, Fed'i 50 baz puana doğru eğmek için çok fazla bir ıskalamanın gerekmeyeceğini düşünüyor. 125.000 yeni iş ve %4,3'lük bir işsizlik oranı gösteren raporu görüyorlar ve bunun Fed Başkanı Jerome Powell'ı 50 baz puana doğru eğmek için kolayca yeterli olduğuna inanıyorlar.

Yüzde 4,3'lük işsizlik oranına ve beklentilerin üzerinde +175 binlik bir veriye rağmen, Fed'in yine de 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu düşünüyorlar.

Citi, işgücü piyasasının genel eğilimlerinin, işe alımların yavaşlaması, çalışma saatlerinin azalması ve işsizliğin artmasıyla birlikte istikrarlı bir zayıflamaya işaret ettiğini belirtiyor.