Fed’in zararı gelirini aştı

Fed, 2023’e ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayımladı

Banka tarafından yapılan açıklama kapsamında Fed'in 2023'teki toplam giderleri, kazançlarını 114,3 milyar doların üzerinde oldu.

Böylelikle banka, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetmiş oldu.

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri 2023’te 176,8 milyar dolara yükselirken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri ise 104,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise geçen yıl, bir önceki yıla oranla 6,2 milyar dolar düşüşle 163,8 milyar dolara indi.