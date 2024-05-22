Fedon Türk bayrağını böyle göndere çekti. 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Fedon Türk bayrağını böyle göndere çekti. 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 29 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla üzerinde Türk bayrağı bulunan tişört giyip evinin önünde Türk bayrağını göndere çekti.

Şarkıcı Fedon Kalyoncu, 29 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında üzerinde Türk bayrağı bulunan bir tişört giyip evinin önünde Türk bayrağını göndere çekti.

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"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Kalyoncu, “Merhaba Türkiye’m. Bugün 19 Mayıs. Ulu önder Atatürk’ümüzün bize bağışlamış olduğu bu güzel günde bende bu şerefli bayrağımızı evimin gönderine çekiyorum. Tüm Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerini kullandı.

Fedon, Türk bayrağını evinin önünde göndere çekerken 10. Yıl marşı çaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fedon, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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FEDON KALYONCU KİMDİR?

Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Rum, annesi Ermeni olan Kalyoncu, 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini tamamlamadan bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde görev aldı. 1987 yılında Zorba Taverna'yı açtı. 1991 yılında şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu. Dedesi Kleanti Kalyoncu ise Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybetti.

Fedon Kalyoncu’nun Eda Kalyoncu ile birlikteliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu dünyaya gelmiştir.

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“FEDON DENİZE DÜŞTÜ”

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Fedon Kalyoncu, deniz sezonunu açmasıyla biliniyor. 77 yaşındaki şarkıcı,geçtiğmiz yaz sosyal medya hesabından deniz atladığı bir video paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları videonun altına 'Ve Fedon denize düştü' mesajını yazdı. Fedon'un takipçilerinden; 'İşte şimdi oldu' ve 'Yaz sezonu resmi olarak açılmıştır' şeklinde yorumlar gelmişti.

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