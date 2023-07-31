Fedon Yeşilçam oyuncularına unutulmaz bir akşam yaşattı

Editör: Osmancan EROK

Taverna müziğin önemli ismi Fedon, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Yeşilçam'ın usta isimleri de vardı.

Her zaman olduğu gibi yine parmak ısırtan performansıyla alkışları toplayan karizmatik sanatçı Fedon "İlk görüşte aşk olmaz. İlk görüşte beğeni olur.Aşkı ucuzlatmayın bu kadar. Kimse beni kandırmaya çalışmasın" diyerek aşk ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Fedon'u Yeşilçam'ın eski oyuncularından Bahar Öztan, manken Didem Taslan, futbolcu Semih-Pınar Şentürk ve Nuri Alço-Burcu Sezginoğlu çifti de dinlemeye gelenler arasındaydı.

''YEDİKLERİNİZE İÇTİKLERİNİZE DİKKAT EDİN ! NURİ ALÇO ARAMIZDA''

Eski dostu Nuri Alço'ya takılmadan edemeyen Fedon, Nuri Alço'yu sahne davet ederek birlikte "Eski Dostlar" şarkısını söyledi.

Birlikte tabak kırdıktan sonra "Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin, çünkü bu akşam Nuri Alço namı- değer 'gazozcu' aramızda" diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.