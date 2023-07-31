Fedon Yeşilçam oyuncularına unutulmaz bir akşam yaşattı

Fedon'un sahnesini izlemeye gelenler arasında Bahar Öztan, Didem Taslan, Semih-Pınar Şentürk ve Nuri Alço-Burcu Sezginoğlu çifti de yer aldı. Fedon, performansıyla alkışları toplarken, Nuri Alço'yu sahneye davet ederek birlikte şarkı söyledi.

Fedon Yeşilçam oyuncularına unutulmaz bir akşam yaşattı

Editör: Osmancan EROK

Taverna müziğin önemli ismi Fedon, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Yeşilçam'ın usta isimleri de vardı.

fedon-yalikavakta-costurdu-yenigun2.webp

Her zaman olduğu gibi yine parmak ısırtan performansıyla alkışları toplayan karizmatik sanatçı Fedon "İlk görüşte aşk olmaz. İlk görüşte beğeni olur.Aşkı ucuzlatmayın bu kadar. Kimse beni kandırmaya çalışmasın" diyerek aşk ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

ekran-goruntusu-2023-07-31-083037.png

Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Fedon'u Yeşilçam'ın eski oyuncularından Bahar Öztan, manken Didem Taslan, futbolcu Semih-Pınar Şentürk ve Nuri Alço-Burcu Sezginoğlu çifti de dinlemeye gelenler arasındaydı.

ekran-goruntusu-2023-07-31-083054.png

''YEDİKLERİNİZE İÇTİKLERİNİZE DİKKAT EDİN ! NURİ ALÇO ARAMIZDA''

Eski dostu Nuri Alço'ya takılmadan edemeyen Fedon, Nuri Alço'yu sahne davet ederek birlikte "Eski Dostlar" şarkısını söyledi.

Birlikte tabak kırdıktan sonra "Yediklerinize içtiklerinize dikkat edin, çünkü bu akşam Nuri Alço namı- değer 'gazozcu' aramızda" diyerek sevenlerini kahkahaya boğdu.

İlgili Haberler
Fedon Azmak'a düştü
Fedon gizli formülünü piyasaya sürdü. Bu yaz herkesi yakacak
Fedon hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
Şarkıcı Fedon'dan Türk bayraklı sandık paylaşımı
Vee Fedon denize düştü. Yaz sezonunu resmen açtı
Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Trabzonspor'dan Benkovic açıklaması Spor
Trabzonspor'dan Benkovic açıklaması
Akbelen'de hayatı kararanlar. Limak, bu yüzlere iyi bak Güncel
Akbelen'de hayatı kararanlar. Limak, bu yüzlere iyi bak
Motosiklet alev topuna döndü Güncel
Motosiklet alev topuna döndü
Sosyal medya ünlüsünün feci sonu: 68. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya
Sosyal medya ünlüsünün feci sonu: 68. kattan düşerek hayatını kaybetti
Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü Spor
Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü
Miha Zajc imzaya geliyor Spor
Miha Zajc imzaya geliyor
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı Güncel
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı