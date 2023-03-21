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Galatasaray'a transfer yasağı. İşte nedeni

Galatasaray, eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin getirdiği iddia edilen transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:56
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Feghouli istedi Galatasaray'a yasak geldi

Galatasaray'a transfer yasağı. İşte nedeni
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Sezon başında Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu.

FIFA'nın yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a bir kez daha transfer Yasağı geldi. Sezon başında sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli golcü, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Feghouli, şu anda Fatih Karagümrük'te forma giyiyor.

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