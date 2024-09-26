Fehmi Koru Narin cinayetine mercek tuttu: Bilinmeyen bir hesap ve olağandışı durum var

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanırken, cinayete ilişkin her geçen gün dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Şüphelilere yönelik teknik takip kararı alan savcılık, karar gereği şüpheli isimlerin cep telefonları dinlendi ve bu kişilere yönelik ortam dinlemesi yaptı.

"GERÇEKTEN OLAĞANDIŞI BİR DURUM"

Son olarak şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığı öğrenilirken, ünlü gazeteci Fehmi Koru soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Bugün yayımlanan gazetelerde 8 yaşındaki Narin Güran’a ait haberlerin olmadığından sitem eden Koru, “Manşetlerde zaten yok o haber, Hürriyet-Sabah hiç görmemiş, Milliyet’te iç sayfalarda unutulmuş…” ifadelerine yer verdi.

Cinayetin yeterince konuşulmamasını “Unutulması gerekmiştir de ondan…” diyerek değerlendiren Koru, “Baştan itibaren, konuya gösterilen yakın ilgiyi, her gün değişen senaryolarla kamuoyu önüne çıkmayı, yargının yayın yasağına rağmen yetkili mercilerin verdikleri bilgilerin fütursuzca paylaşılmasını olağandışı görmüş ve bilinmeyen bir hesapla ilintili bulmuştum” diye yazdı.

Koru, cinayetin 1 aydan fazladır çözülememesine ise, “İki günlük mesaiyle çözülebilecek bir cinayetin katilini beş hafta sonra bile bulamamak gerçekten olağandışı bir durum” olarak nitelendirdi.