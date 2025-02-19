Felç geçiren Ellie Roebuck'un mucizevi dönüşü

İngiltere ve Barcelona'nın kalecisi Ellie Roebuck, bir kahve dükkanında güneşin tadını çıkarırken dünyanın en başarılı futbolcularından biri gibi görünüyor. Bu, 24 yaşındaki kaleci için bir yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyecek bir durumdu.

Geçtiğimiz şubat ayında, aniden felç geçiren yıldız kaleci, BBC Sport'a verdiği demeçte "Muhtemelen görme yetimi kaybedecektim. Mucize eseri görebiliyorum." diye konuştu.

Roebuck, 2022 Avrupa Şampiyonası'ı kazanan ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşan İngiltere Kadın Milli Takımı'nın bir parçasıydı. Ancak Avustralya'daki finalden sadece altı ay sonra hayatının en zor sürecine girdi.

BAŞLANGIÇTA BASİT BİR SARSINTI SANDI

Manchester City'deki sezonu istendiği gibi gitmeyen Roebuck, görme bozukluğu, baş dönmesi ve yorgunluk gibi semptomlar yaşamaya başladı. Antrenmanda kafasına top çarptığı için, belirtiler basit bir sarsıntıya bağlandı. Ancak semptomları kötüleşince beyin taraması yaptırmak istedi.

Doktoru ile yaşadığı konuşmayı "Sol oksipital lobunda bir enfarkt geçirdiğini söyledi. 'Bu ne anlama geliyor?' diye sordum. 'Felç geçirdin' dedi." diye aktaran İngiliz eldiven duyduklarına ilk anda inanamadığını belirtiyor.

Felç, beyindeki kan akışının kesilmesi sonucu meydana gelir ve görme kaybı, felç ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Roebuck'un vakasında felç, beynin görme merkezini etkiliyordu. İlk sorusu ise "Tekrar futbol oynayabilecek miyim?" oldu.

HAYATA YENİDEN TUTUNMA

Felçin gerçekleştiği tespit edildiğinde, hastanede yapılabilecek çok az şey vardı. Ona "Altı hafta boyunca ağır bir şey kaldıramazsın, spor yapamazsın" dendiğinde şaşkına döndü. "Ben profesyonel bir futbolcuyum, bunu yapamam!" diyerek çaresizliğini anlattı.

Yapılan testlerde Roebuck'un kalbinde küçük bir delik olduğu tespit edildi. Bu delik, bazı pıhtıların beyne ulaşmasına ve felçe neden olmuş olabilir. "Bu deliği bulduğuma sevindim," dedikten sonra "Çünkü artık bir sebep vardı ve tedavi edilebilirdi." diye ekliyor.

Barcelona, Roebuck'u kaptı

BARCELONA'YA TRANSFER VE GERİ DÖNÜŞ

Roebuck'un felç tanısı konduğu zaman, Barcelona ile ön sözleşme imzaladığından sadece iki hafta sonraydı. Ancak kulüp, ona güven duydu ve yaz aylarında transferi tamamlandı. "Barcelona bana inandı, bu benim için her şeyden önemliydi," diyor.

Geçen Aralık ayında, tam 303 gün sonra, Real Betis'e karşı Barcelona formasıyla sahalara geri döndü.

Roebuck, futbol kariyerine devam ederken, yaşadığı deneyimden dersler çıkarmaya da devam ediyor.