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Felç geçirmeden 1 hafta önce neler olur?

Felç nedeniyle her yıl milyonlarca insan ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Yapılan araştırmalara göre felç geçirenlerin %43'ü olay yaşanmadan 1 hafta önce aynı şeyi yaşamış. Bakın onlar neler?

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:10
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Felç gelmeden 1 hafta önce neler olur?

Felç geçirmeden 1 hafta önce neler olur?
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İnmeye hızlı ve etkili müdahale edilmemesi inmenin yol açtığı risklerin tehlikesini artırıyor. Felç ani geliştiği için müdahale etmek zorlu olabiliyor. Ancak felç hakkında yapılan araştırmalara göre felç geçirecek kişi bir hafta önce başlayan inme belirtileri görebiliyor.

Araştırma başkanı Cardiac Screen şunları söyledi: “İnme belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar, ancak bu, harekete geçmek için zamanınız olmayacağı anlamına gelmez. Bazı insanlar ciddi bir felç geçirmeden birkaç gün önce baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma gibi belirtiler yaşarlar.

İYİLEŞME ŞANSI DAHA YÜKSEK OLUYOR

"Bir çalışma, felçli hastaların %43'ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini felç semptomları yaşadığını buldu. Bu semptomları not alır ve geçseler bile yardım ararsanız, o zaman iyi bir iyileşme şansınız çok daha yüksektir."

MİNİ VURUŞ NEDİR?

Geçici iskemik atak olarak da bilinen mini inme, beyne giden kan akışının geçici olarak kesilmesinin neden olduğu kardiyovasküler bir olaydır. Kısaca TIA olarak da bilinen geçici iskemik atağın ana semptomları, gerçek bir inme ile aynıdır. “Geçici inme atağın ilk aşamalarında, GİA mı yoksa tam felç mi geçirdiğinizi söylemek mümkün değil.GİA, yakın gelecekte felç geçirme riskiniz olabileceğinin bir uyarı işaretidir ve bir değerlendirme, doktorların bunun olma olasılığını azaltmanın en iyi yolunu belirlemesine yardımcı olabilir."

FELÇ RİSK FAKTÖRLERİ

Yaşam tarzı risk faktörleri

Fazla kilolu ya da obez olmak

Diyabet

Obstrüktif uyku apnesi

Kalp yetmezliği, kalp kusurları, kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık

Kişisel veya ailevi inme, kalp kriziveya geçici iskemik atak öyküsü

Kovid-19 enfeksiyon

Fiziksel hareketsizlik

Uyuşturucu kullanımı

Yüksek tansiyon

Sigara içimi ya da pasif içicilik

Yüksek kolestrol

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