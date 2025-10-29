Uzmanlar, özellikle hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının yaşamsal önem taşıdığını ifade etti.

4 KRİTİK ÖNLEM HAYAT KURTARIYOR

Uluslararası nöroloji ve kardiyoloji çevreleri, inmeden korunmanın temelini oluşturan dört ana başlıkta somut adımları işaret etti. Bu önlemlerin, bireylerin inme geçirme riskini önemli ölçüde düşürdüğü bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

1. Hipertansiyonun Sıkı Takibi ve Kontrolü

İnme için en güçlü risk faktörü olarak öne çıkan yüksek tansiyonun kontrol altında tutulması, öncelikli zorunluluk olarak belirlendi.

Yale Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nden Dr. Harlan Krumholz, kan basıncının hedeflenen düzeylerde tutulması için güvenilir tespit protokollerinin ve basitleştirilmiş tedavi algoritmalarının önemini dile getirdi.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) verilerine göre, inme vakalarının önemli bir bölümü kontrolsüz yüksek tansiyonla doğrudan ilişkilendirildi.

2. Sağlıklı Vücut Ağırlığının Korunması ve Düzenli Egzersiz

Obezite ve hareketsiz yaşam tarzının damar sağlığını olumsuz etkilediği ve inme riskini katladığı belirtildi.

İngiliz Nöroloji Derneği (BNA) uzmanları, haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersizin kalp ve beyin sağlığını desteklediğini aktardı. Fazla kilonun; tansiyon, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini yükselterek inme geçirme ihtimalini artırdığı saptandı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının (sebze ve meyve ağırlıklı Akdeniz tipi diyet) bu süreçte kritik rol oynadığı ifade edildi.

3. Sigara ve Alkol Tüketiminin Tamamen Bırakılması

Sigara ve aşırı alkol kullanımının inme riskini doğrudan ve ciddi oranda artırdığı vurgulandı. Sigara dumanındaki nikotin ve karbon monoksitin arter duvarlarına hasar verdiği, pıhtı oluşumunu tetiklediği bilimsel raporlara yansıdı. Kanada Kalp ve İnme Vakfı (Heart & Stroke), sigarayı bıraktıktan sonra bile ilk yılın sonunda inme riskinde belirgin bir düşüş gözlemlendiğini açıkladı.

4. Diyabet ve Kolesterol Seviyelerinin Yönetimi

Yüksek kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin damar çeperlerini tahrip ederek aterosklerozu (damar sertliği) hızlandırdığı kaydedildi.

Amerikan İnme Derneği (ASA) yetkilileri, diyabet hastalarının inme riskinin sağlıklı bireylere göre iki ila dört kat daha fazla olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düzenli takip ve medikal tedavilerle stabil tutulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

BİLİMSEL VERİLERLE KANITLANDI

Dr. Anthony Rodgers ve Dr. Nelson Wang gibi uzmanlar, özellikle hipertansiyon tedavisinde ikili ilaç tedavisine erken başlamanın önemli kılavuzlarla uyumlu olduğunu ve bunun inme riskini azaltmada ileri bir adım olduğunu kaydetti.

Araştırmalar, yaşam tarzı değişiklikleriyle inme vakalarının yüzde 80’ine yakınının önüne geçilebileceğini gösterdi.



İnme belirtileri fark edildiğinde zaman kaybetmeksizin tıbbi yardım alınması gerektiği, uzmanlar tarafından tekrar tekrar dile getirildi.

Tedavideki her dakikanın, hastanın gelecekteki yaşam kalitesi açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.