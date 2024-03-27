Felç olan bakıcısına bakıcılık yapan ayı. Dostluk hikayeleri yeniden gündem oldu

Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan Nizhegorodsky Sirki'nde bakıcılık yapan Oleg Aleksandrov, 2018 yılında sirkte geçirdiği kaza sonucu 18 metrelik yükseklikten düştü.

İki ayağı ve bir kolunu kıran ve 4 ay hastanede yattıktan sonra taburcu Aleksandrov, kazayı ucuz atlatamayarak felç kaldı.

Dört aydır sirkte bulunan bakıcısının özlemine dayanamayan Yasha isimli ayı, bakıcısına refakatçilik yapmaya başladı.

Hastaneden çıktıktan sonra ile zaman geçirmeye başlayan Yasha, tekerlekli sandalyesini sürerek bakıcısına refakatçilik de ediyor.

Ayı Yasha ile bakıcı Aleksandrov arasındaki dostluk hikayesi 6 yıl aradan sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.