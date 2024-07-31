Felce karşı ilk umut ışığı. Alman bilim insanları buldu

Bir inmeden sonra ikinci bir inme geçirme riski artar. Bu nedenle dünya genelinde inmelerin tekrarlanmasını önlemek için araştırmalar yapılıyor.

Duisburg-Essen Üniversitesi (UDE) Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, ucuz ve etkili bir seçenek üzerinde çalışıyorlar. Uluslararası bir ekip ile işbirliği yaparak, mevcut bir ilacın tekrarlayan inme riskini azalttığını buldular.

Ünlü uzmanlık dergisi "The Lancet"te yayımlanan bir çalışmaya göre, gut hastalığının tedavisinde kullanılan kolşisin ilacı, felçlerin önlenmesine de yardımcı olabilir.

Geniş çaplı uzun vadeli bir çalışmada, 3.000’den fazla hasta, inme sonrası normal tedaviye ek olarak düşük dozda 500 mikrogram kolşisin ile tedavi edildi. Sonuçlar cesaret vericiydi.

UDE Tıbbi Bilişim, Biyometri ve Epidemiyoloji Enstitüsü’nden (IMIBE) Bernadette Schröder, “Kolşisin alan hastaların vasküler hastalıklara, yani felç ve kalp krizine neden olan dolaşım bozukluklarına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gözlemleyebildik” dedi.

Kolşisin, felçten sonra ortaya çıkabilecek iltihaplanmayı bile azaltabileceği ifade edildi.

IMIBE’de nörolog olan Prof. Christian Weimar, “Ayrıca bugüne kadar mevcut olan çalışmaların bir meta-analizini de gerçekleştirdik. Sonuçlarımız, kolşisinin inme sonrası anti-enflamatuar bir etkiye sahip olduğu varsayımını destekliyor” dedi.

Bu çalışmanın sonuçları, inmenin önlenmesinde ilk umut ışığı olarak kabul ediliyor.

Ancak bulguların daha ileri çalışmalarla doğrulanıp doğrulanamayacağı henüz belli değil.