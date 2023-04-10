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Felçle ilgili dikkat çeken uyarı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr Erhan Özfidan, felç hastalığı ve hastanede uygulanan tedavilerle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 12:18
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Felçle ilgili dikkat çeken uyarı

Felçle ilgili dikkat çeken uyarı
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İHA’nın haberine göre; Felç geçiren hastalara uygulanan rehabilitasyon ve egzersizlerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Erhan Özfidan, “Hastanemize başvuran hastaların birçoğu geldiklerinde yürüyemezken uygulanan tedavi sonrasında ilk aylarda baston ya da yürüme cihazları sayesinde yürüyebilmektedir” sözlerini kullandı.

Dr. Özfidan, felç (inme) geçiren hastalara uyguladıkları tedavilerle hastaların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olduklarını ifade ederek şunları belirtti:

“Beynin bir kısmına giden kan akışı azalırsa ya da bağlantı koparsa, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen inme meydana gelir. Beyin hücreleri yaşanan bu inmeden sonra dakikalar içerisinde ölmeye başlar. Oluşan inme sonrasında bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar meydana gelir. Felç vücudun belli bir kısmında görüleceği gibi tüm vücuda da yayılabilir. Felci, bölgesine, şiddetine, güç kaybı süresine ve etkilenme düzeyine göre sınıflandırabilir ve tedavi planını ona göre yapabiliriz. Felcin belirtilerine gelecek olursak, his kaybının yaşanması, hareketlerde bozukluk, konuşmada ve anlamada güçlük, görme problemleri, baş ağrısı, şuur değişikliği, idrar ve dışkıda kontrol kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Felç geçiren hastalarda fizik tedavi egzersizleri çok büyük önem taşımaktadır. Hastanemizde felç (inme) geçiren hastalara uyguladığımız tedavilerle hastaların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı oluyoruz”

“İYİLEŞME ORANINI OLUMLU YÖNDE ARTTIRMAKTADIR”

Felç yaşanmasını etkileyen bazı risk faktörleri olduğuna değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktoru Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Felç hastalığına genetik faktörler, yaş, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara içmek, diyabet (şeker hastalığı), beslenme alışkanlıkları, obezite bazı risk faktörleri arasındadır. Yaşanan felç sonrasında hemen hastaneye başvurmak iyileşme oranını olumlu yönde arttırmaktadır. Bunun için bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Felç geçiren hastaların bir an önce fonksiyonlarının yerine gelmesi için rehabilitasyon sürecini uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde zaman kaybetmeden başlatırız. Uyguladığımız tedavide egzersiz büyük önem taşırken yaş, eşlik eden yan hastalıklar, ailenin desteği de çok önemlidir. Hastanemizde uyguladığımız rehabilitasyon süreci sayesinde felç geçiren hastalar hastanemize müraacat ettiklerinde yürüyemezken büyük ölçüde uygulanan tedaviler sayesinde ilk aylarda baston ve yürüme cihazı yardımıyla yürüyebilmektedir” diye konuştu.

Felç riskine karşı neler yapıldığından da bahseden Dr. Erhan Özfidan, “Kliniğimize başvuran hastalardan ‘Felç riskine karşı neler yapmalıyız’? Diye sorular çok sık gelmektedir. Felç riskine alınabilecek önlemler arasında, hareketli yaşam tarzı, bol su tüketmek, tansiyon, kalp, şeker gibi kronik hastalıkların tedavi edilmesi, doktorların verdiği ilaçların düzenli kullanımı, sigaradan uzak durmak, kilolu kişiler için de kilo vermek olarak sıralayabiliriz” şeklinde bilgi verdi.

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