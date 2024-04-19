Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı

Sami Güntürkün Gürel
Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmesinin ardından eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'dan flaş bir paylaşım geldi.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu.

Rövanşın normal süresini 1-0 kazanan Fenerbahçe, maçı penaltılara taşıdı.

Temsilcimiz seri penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

Bir üst tura yükselen Olympiakos ise Aston Villa ile eşleşti.

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FELIPE MELO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesinin ardından eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sarı-lacivertlileri kızdıracak paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Melo, 'Fener ağlama' ifadesini koyarak maçın görüntüsünü paylaştı.

Ayrıca Melo, yazıya aslan emojileri de ekledi.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepki çekti.

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GALATASARAY'DA 8 KUPA KAZANDI
Felipe Melo Galatasaray'da oynadığı 3 sezonda 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Kariyerine Fluminense'de devam eden 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta forma giydi.

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