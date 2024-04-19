Felipe Melo Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. Olympiakos maçı biter bitmez paylaştı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu.

Rövanşın normal süresini 1-0 kazanan Fenerbahçe, maçı penaltılara taşıdı.

Temsilcimiz seri penaltı atışlarında Olympiakos'a 3-2 kaybetti ve Avrupa'dan elendi.

Bir üst tura yükselen Olympiakos ise Aston Villa ile eşleşti.

FELIPE MELO'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesinin ardından eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sarı-lacivertlileri kızdıracak paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Melo, 'Fener ağlama' ifadesini koyarak maçın görüntüsünü paylaştı.

Ayrıca Melo, yazıya aslan emojileri de ekledi.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından tepki çekti.

GALATASARAY'DA 8 KUPA KAZANDI

Felipe Melo Galatasaray'da oynadığı 3 sezonda 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Kariyerine Fluminense'de devam eden 40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta forma giydi.