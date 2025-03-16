Felipe Melo'dan Fenerbahçelilere cevap

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen Fenerbahçe'de geceye damga vuran isim Mert Hakan Yandaş oldu. Yandaş seri penaltı atışlarının sonuncusunu Rangers tribünlerine vurması gündemi belirledi.

VİDEOLU YANIT VERDİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ise Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltıya gülerek bir video çekti. Ancak Fenerbahçe taraftarı Melo'nun geçmişte Fenerbahçe'ye karşı Mert Hakan gibi topu dışarı atarak kaçırdığı penaltıyı gösterdi. Melo da sarı lacivertlilere attığı gol ve Kadıköy'de kazanılan şampiyonluk görüntülerinden oluşan bir video ile "Al izle evlat." paylaşımı yaptı.