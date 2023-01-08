Öyle bir paylaşım yaptı ki: Felipe Melo Fenerbahçelileri çıldırttı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de farklı yenerken, eski futbolcusu Felipe Melo'nun mesajı sosyal medyada olay oldu.
Brezilyalı futbolcu, Twitter'dan bir video paylaştı ve "Fener ağlama. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan Felipe Melo'ya tepki yağdı.
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