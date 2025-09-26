Felsefe ders kitabına 15 yıl sonra islami kavram girdi!

Sözcü'den Sultan Acar'ın derlediği haberde; AKP yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf biyoloji dersinden Darwin’in Evrim Teorisi’ni kaldırırken, felsefe ders kitaplarına ‘himmet’, ‘hikmet’ gibi İslami kavramları ekledi.

EVRİM TEORİSİ KALDIRILDI, İSLAMİ KAVRAM EKLENDİ

AKP yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf biyoloji dersinden Darwin’in Evrim Teorisi’ni kaldırırken, felsefe ders kitaplarına ‘himmet’, ‘hikmet’ gibi İslami kavramları ekledi. Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’e uzanan bir felsefe kronolojisi oluşturuldu ve Siyaset Felsefesi dersi müfredata alındı.

ANADOLU İSLAM BİRLİĞİ VURGUSU

Felsefe ders kitabına, ‘Anadolu İslam Birliği’ni savunan İslamcı düşünür Nurettin Topçu, AKP tarafından “Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli fikir adamlarından biri” olarak tanımlanarak eklendi. İslam felsefecisi Hilmi Ziya Ülken de müfredata alınırken, Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu Hasan Ali Yücel ders kitabında yer bulmadı. ‘Varlık’ konusu, İbn-i Sina’nın “Ezeli-ebedi, bir ve mükemmel olan Tanrı’dır. Her şey Tanrı’dan meydana gelmiştir” ifadesiyle işlendi. Öğrencilere, “Dinin özellikleri nedir?” sorusu yöneltilecek.

İSTANBUL’UN FETHİ VE İSLAM TARİHİ

Felsefe ders kitabına Hz. Muhammed’in hicreti, İslam ordularının Cebelitarık Boğazı’nı geçişi, ‘İslam’ın Altın Çağı’ olarak anılan Beytül Hikme ve İstanbul’un Fethi eklendi. İstanbul’un fethinin İslam düşüncesini Avrupa’ya yayarak Rönesans’ı hızlandırdığı belirtildi.

SOKRATES VE HİMMET

“Felsefe İslamlaştırılıyor” eleştirileri üzerine 15 yıl önce felsefe dersinden dini kavramlar çıkarılmıştı. Ancak bu yıl ‘himmet’ kavramı, “Kişinin ahlakının oluşmasını sağlayan iman-amel bütünlüğü” tanımıyla 10. sınıf felsefe ders kitabına geri döndü. Sokrates, ilahi güç vurgusu ve himmet kavramıyla anlatıldı.

TOGG VE AKP PROJELERİ

Ders kitaplarının arka kapaklarında, “Bu kitaba sığmayan daha neler var?” sorusuyla AKP dönemi projeleri öne çıkarıldı. Yüksek Hızlı Tren, Togg, İstanbul Havalimanı, Kaan Uçağı ve Gökbey Gemisi gibi yapılar görsellerle tanıtıldı.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE AKP DÖNEMİ

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, yalnızca 8. ve 12. sınıflarda okutuluyor. Ders kitabına AKP’nin 24 yıllık iktidar dönemi de eklendi. 1994 ve 2001 ekonomik krizleri, “Ekonomik Kriz Sarmalında Türkiye” başlığıyla işlendi ve siyasi istikrarsızlıkların krizlere yol açtığı belirtildi. Tansu Çiller’in fotoğrafı ile “Faizde ürküten rekor: Yüzde 7500” başlıklı gazete kupürleri kitaba alındı. 1957 seçimlerinde Adnan Menderes’in oy kullanırken çekilen fotoğrafı, “Ucuzluk dediler pahalılık getirdiler” ve “Buğdayına 30 kuruşu çok görenlere oy verme” afişleri ders kitabına eklendi. Demokrat Parti’nin CHP’nin bazı mal varlıklarının kamulaştırılması önerisinin tartışmalara yol açtığı, İsmet İnönü’nün yurt gezilerinde olaylar yaşandığı ve gerilimin üniversitelere sıçradığı belirtildi.

EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Terör örgütü PKK’nın şehit ettiği Eren Bülbül, “15’liler bitti mi sandın?” başlıklı kupürle anıldı. 15 Temmuz’da köprüye gitmediği ortaya çıkan çarşaflı kamyoncu kadın görseli kitaptan çıkarıldı.