Fenalaşan babasını hastaneye götürürken kazaya yaptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde fenalaşan babasını hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Fenalaşan babasını hastaneye götürürken kazaya yaptı

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu şehir merkezi geçişinde, Malatya’dan Kayseri istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, önünde seyretmekte olan R.D. idaresindeki Audi marka otomobilin bir anda yoldan çıkmasıyla çarpıştı.

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Kazada sürücüler ve Tofaş marka otomobildeki H.K. ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne ardından Sivas’a sevk edildi.

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Öte yandan, evinde fenalaşan H.K’nin, oğlu M.K. tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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