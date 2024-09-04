Fenalaşıp, düştüğü traktörün altında kalıp öldü

Traktör, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olay, saat 21.00 sularında Arapzade Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre aynı sokak üzerinde evi olan Hüseyin Karaman, 16 VP 713 plakalı traktörü ile evine doğru giderken bir anda fenalaştı ve dengesini kaybederek araçtan düştü. İlerlemeye devam eden traktör, Karaman'ın üzerinden geçerek, park halindeki bir minibüs ve bir otomobile çarparak durdu.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Karaman hastanede yaşamını yitirdi.