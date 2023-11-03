Fenerbahçe 100 sayı atarak kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-79 yendi, 9'da 9 yaptı.
Sarı-Lacivertli ekipte Milic, 22 sayılık performansıyla en skorer isim oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, İlkem Yapı Tarsus'u 100-79'luk skorla mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-79 yendi, 9'da 9 yaptı.
Sarı-Lacivertli ekipte Milic, 22 sayılık performansıyla en skorer isim oldu.