Fenerbahçe 2-0 kazandı. Yeni transfer harikalar yarattı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında; Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Fatih Vatan Spor'u konuk etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 54'te Ece Türkoğlu ve 90+3'te Zenatha Coleman kaydetti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samya Hassani, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı ilk maçında asist yaptı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 54'e yükseltti, Fatih Vatan Spor 24 puanda kaldı.
Maçın 90+1. dakikasında Fatih Vatan Spor’un kullandığı penaltıda Fenerbahçe kalecisi Anne Elizabeth Bailey gole izin vermedi.
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