Fenerbahçe 2 Mart kararını açıkladı. Resmen seferberlik

Fatih Saboviç
Fenerbahçe 2 Mart kararını açıkladı. Resmen seferberlik
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan paylaştıkları yazılarda; 2 Mart Cumartesi günü Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde günlük hayatta sarı lacivertli formalarla gezmeye karar verdi.

Süper Lig'de yavaş yavaş son dönemeçlere yaklaşılırken, Fenerbahçe camiasından bir seferberlik ilanı geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya paylaşım platformları Twitter ve Instagram'dan yayınladıkları gönderilerle; 2 Mart Cumartesi günü yani yarın, günlük işlerini Fenerbahçe formalarıyla hâlletme kararı aldı.

Birlikte bir sinerji ve pozitif enerji alanı oluşturmak isteyen Fenerbahçeliler, "Camiaya karşı kurulan tüm ittifakların karşısında durduklarını" göstermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıkladılar.

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