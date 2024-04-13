Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Şampiyonluk hayalleri yara aldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Şampiyonluk hayalleri yara aldı
Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit durumu 1-1'e getirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.

15136115-a635-4c01-ba1a-0578f56e8ef2.jpg

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15’lik setlerle 3-2 kazanarak seride durumu 1-1’e getirdi.

3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

1fbf9627-3c74-427c-a854-6b3961b445e3.jpg

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)

64f74cf9-6e98-46a9-b51f-5d22ba48b3bf.jpg

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)

İlgili Haberler
Kovulan Fernando Santos ve ekibinin 4 aylık maliyeti ortaya çıktı. Parayı duyduğunuzda dudağınız uçuklayacak
UEFA Süper Lig ekiplerine kara haberi verdi
Beşiktaş taraftarı tepkisini koydu. Futbolcular yüzlerine bakamadı
Beşiktaş taraftarı tepkisini koydu. Futbolcular yüzlerine bakamadı
Beşiktaş'ta Fernando Santos'un hastalığını Sedat Kaya açıkladı
Kayserispor'a Adana Demirspor karşısında 1 puanı kazandıran ismi açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Beşiktaş: 1 Samsunspor: 1
Yanındaki polislere aldırmadı. Beşiktaş taraftarı tepkisini böyle gösterdi
Yanındaki polislere aldırmadı. Beşiktaş taraftarı tepkisini böyle gösterdi
Beşiktaş için Kazakistan'dan geldi. Maçtaki tepkisi olay oldu
Beşiktaş için Kazakistan'dan geldi. Maçtaki tepkisi olay oldu
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi
Samsunspor golü buldu. Beşiktaş taraftarı tepkisiyle ders verdi
Son Haberler
Pakistan'ta şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım can aldı Video
Pakistan'ta şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım can aldı
Soma'da maden ocağı bir can daha aldı Yerel Haberler
Soma'da maden ocağı bir can daha aldı
Kahvehanede amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü Yerel Haberler
Kahvehanede amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü
15 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı. 26 milyon sürücünün beklediği haber Otomotiv
15 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı. 26 milyon sürücünün beklediği haber
Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti Video
Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti
Veterinerin kaplanın ağzına saplanan büyük kemik parçasını çıkardığı an viral oldu Video
Veterinerin kaplanın ağzına saplanan büyük kemik parçasını çıkardığı an viral oldu
Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı Dünya
Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı