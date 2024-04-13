Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Şampiyonluk hayalleri yara aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı Dynavit 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15’lik setlerle 3-2 kazanarak seride durumu 1-1’e getirdi.
3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal)
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Tuna Aybüke Özel, Beyza Arıcı)
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