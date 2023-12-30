Fenerbahçe 7 farkla kazandı üst üste 7. galibiyetini aldı

Kaynak: AA
Fenerbahçe 7 farkla kazandı üst üste 7. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor İnfo Yatırım engelini de 97-90'la geçti, yeni başantrenörü Jasikevicius'le 7'de 7 yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde; 14. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko; Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bursaspor İnfo Yatırım'ı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 97-90'lık skorla kazanmayı başardı.
Ev sahibi ekipte Yam Madar; 25 sayı, 13 ribaunt galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe Beko ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, konuk Bursaspor ise 7. kez sahayı mağlubiyetle terk etti.
Bu arada Fenerbahçe Beko; yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetiminde fırtına gibi esiyor. Litvanyalı hoca yönetimindeki tüm kulvarda çıktığı üst üste 7 maçı da kazanan Sarı-Lacivertliler büyük bir çıkış yakaladı.

Fenerbahçe Beko: 97 - Bursaspor İnfo Yatırım: 90
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Fatih Güler
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 10, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Tarık Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 4, Motley 17, Mert Emre Ekşioğlu 3, Dorsey 2, Madar 25, Sestina 8
Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 8, David Mutaf 3, Brown 20, Young 12, Hamilton 9, Floyd 31, Ömer Utku Al 2, Ahmet Can Duran 2, Mehmet Atalan, Metin Türen 3
1. Periyot: 25-19
Devre: 44-48
3. Periyot: 73-71

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