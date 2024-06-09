Fenerbahçe açıkladı: Kapalı gişe

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe açıkladı: Kapalı gişe

Fenerbahçe Beko, pazartesi günü Anadolu Efes ile yapılacak maçın biletlerinin tükendiğini ve karşılaşmanın kapalı gişe gerçekleşeceğini bildirdi.

Kulübün yaptığı açıklamada Sarı Lacivertli taraftarlara teşekkül edildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Yarın saat 20.30'da Anadolu Efes ile oynayacağımız Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisinin üçüncü maçının biletleri tamamen satılmıştır!" denildi.

Öğrenci biletlerinin hala satışının devam edildiği duyuruda "Bilet satışları sadece 417 numaralı blok için öğrenci biletleri adına devam edecektir.

Fenerbahçe taraftarının gösterdiği büyük ilgiye teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Seride 2-0 öne geçen sarı lacivertli ekip, bir sonraki galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.

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