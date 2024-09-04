Fenerbahçe açıkladı taraftar yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe açıkladı taraftar yıkıldı

Sol bek ve orta saha transferi bekleyen Fenerbahçe taraftarı genel sekreten Burak Kızılhan'ın açıklamasıyla adeta yıkıldı.

Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, sol bek ve orta sahaya takviye yapması bekleniyordu.

Chelsea'den Ben Chilwell ve Boca Juniors'tan Medina isimleri için son ana kadar pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler yapılan girişimlerden sonuç alamadı.

Taraftarlar yine de bir beklenti içindeydi ancak akşam saatlerinde Burak Kızılhan'ın yaptığı açıklama onların bütün hayallerini yıktı.

Kızılhan, UEFA Avrupa Ligi kadrosu için transfer çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İşte Burak Kızılhan'ın sözleri:

"Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz.

Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir.

Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir.

Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum.

Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz."

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