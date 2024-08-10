Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında. Mourinho'dan flaş karar. İlk 11 belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında bu akşal Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Sarı-lacivertli takımda geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fred de sakatlığı nederniyle maçta oynamayacak.
Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirledi.
Sarı lacivertli takımın şu 11'le maça çıkması bekleniyor:
Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Ferdi, Szymanski, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri.