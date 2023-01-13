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Fenerbahçe Alagöz Holding fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya Toroslar Basketbol'u 106-69 yendi

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:44
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Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya'da galip

Fenerbahçe Alagöz Holding fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 106-69 yendi.

Salon: Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı, Hakan Gerey, Almina Kocabaş

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 19, Fitzgerald 24, Wallace 15, Melike Bakırcıoğlu 3, Helin Boybeyi 8, Yağmur Yıldız, İlknur Dumlu, Sibel Öz, Aleyna Baday, Tuğçe Murat

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sabally 31, McBride 6, Olcay Çakır Turgut 8, Stewart 29, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır 13, Şerife Alperi Onar 11, Selin Rachel Gül, Merve Aydın, Elif İstanbulluoğlu

1. Periyot: 23-33

Devre: 39-69

3. Periyot: 54-92

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