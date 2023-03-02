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Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa'da 12'de 12 yaptı, çeyrek finale çıktı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket'i deplasmanda 90-79 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding çeyrek finale çıktı

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 02:18
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Fenerbahçe Alagöz Holding Fransa'da esti

Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa'da 12'de 12 yaptı, çeyrek finale çıktı
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu son hafta maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını deplasmanda 90-79 mağlup etti.

Gruba ilk 2 maçını kaybederek başlayan sarı-lacivertliler, üst üste 12 maç kazanarak lider olarak çeyrek finale çıktı.

İlk çeyreği ev sahibi ekip 29-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 46-43 önde gitti. Üçüncü çeyreği farkı çift hanelere çıkararak (55-67) üstün bitiren sarı-lacivertliler, sahadan 90-79 galip ayrıldı.

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