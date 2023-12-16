Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini farklı yendi

Kaynak: AA
Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini farklı yendi
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında OGM Ormanspor'u 88-62 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u ile karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım, rakibini 88-62 mağlup etti ve bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini devam ettirdi.

OGM Ormanspor ise 14. maçında beşinci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding 16. haftada evinde ÇBK Mersin'i konuk edecek.

OGM Ormanspor Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Aydın Karaçam, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 12, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 18, Anderson 7, Tilbe Şenyürek 5, McBride 23, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır

OGM Ormanspor: Sutton 9, Doğa Adıcan 5, Gökşen Fitik 2, Katanic 6, Amaral 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 24-18

Devre: 44-35

3. periyot: 72-45

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