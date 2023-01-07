Fenerbahçe Alagöz Holding'e Mersin'de darbe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. ve sezonun ikinci yarısının ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Gray 20, Holingsvorth 11, Hayes 18, Boner 19, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz, Elanur Menteş
Fenerbahçe Alagöz Holding: Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 10, McBride 10, Stewart 22, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Şerife Alperi Onar 7, Merve Aydın
1. Periyot: 20-18
Devre: 41-41
3. Periyot: 57-55
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